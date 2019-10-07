Akşehir'de halk ekmek fabrikası satış büfeleri hizmette

Akşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından, vatandaşın kaliteli ve uygun fiyata ekmek tüketmesi amacıyla ilçe genelinde çeşitli yerlere satış büfeleri açıldı.

Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk ekmek fabrikasının yıllardır kaliteli ve uygun fiyata ekmek üretimi ile vatandaşın sofrasındaki yerini koruduğu belirtildi.

Belediyenin ekmeksiz sofra kalmaması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni uygulanan büfe sisteminde belediyemiz ekmekleri, Halk Ekmek Fabrikası, Gazi Pazarı, Stadyum Önü, Anıt Meydanı, Adsız Mahallesi, Doğrugöz Mahallesi olmak üzere Halk Ekmek Satış noktalarında siz değerli halkımız ile buluşmaktadır. Tesisimiz kalite ve hijyenden ödün vermeden sofralarınıza misafir olmaya devam edecektir."