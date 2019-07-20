Akşehir'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
1 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
'nın Akşehir
ilçesinde yük treninin kamyonete çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine gitmekte olan 73702 sefer sayılı yük treni; Akşehir Karahüyük
Mahallesi yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmekte olan F.B. (31) yönetimindeki 42 ACH 179 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, kamyonette bulunan S.B. (39), N.B. (32), S.B. (18) ve E.B. (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan N.B, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında