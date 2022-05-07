Akşehir'de Hıdrellez kutlamaları - Son Dakika
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Akşehir'de Hıdrellez kutlamaları

07.05.2022 13:11
Akşehir'de Hıdrellez kutlamaları

Akşehir Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen hıdrellez etkinliği kutlandı.

Akşehir Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen hıdrellez etkinliği kutlandı.

Akşehir Kent Ormanı Nimetullah Nahcivani Türbesi civarında düzenlenen etkinlikte ilk olarak Akşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı.

Etkinlik alanında yapılan halat çekme, çuvalla koşma, kaşıkla yumurta taşıma, yumurta kırma, yoğurdun içinden para bulma yarışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yarışmaların sonunda kazananlara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bu yıl bereketli bir kış geçirdik. İnşallah bu yağan yağışlar ülkemiz ve çitçilerimiz içinde bolluk ve bereket getirecek. Pandemi nedeniyle iki yıldır hıdrellez etkinliğimizi ve diğer etkinliklerimizi yapamıyorduk. Salgının etkisinin azalmasıyla inşallah bu etkinliklerimizi böyle güzel bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi Hıdrellez Hızır Aleyhisselam ile Hazreti İlyas peygamberlerimizin buluştuğu gün olarak ifade edilir. Baharın müjdeleyicisi, bolluğun, bereketin ve tabiatın canlanmasının işaretidir. Onun içinde Akşehir'imizde yıllardır Nimet Baba olarak bilinen Nimetullah Nahçivani Hazretleri'nin türbesi ziyaret edilir, dua edilir ve etkinlikler yapılır. Nimet Baba'nın huzurunda inşallah bolluk bereket temennisiyle, duasıyla bu etkinliğimizi başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Etkinlikte yılın bereketli, sağlıklı ve bolluk içinde geçmesi için yapılan toplu duanın ardından, gelen vatandaşlara Akşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan gölle ikram edildi.

Programa Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Ak Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Emre, Akşehir Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de Hıdrellez kutlamaları - Son Dakika


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