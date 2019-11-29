Son Dakika Haberleri: Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı
Son Dakika Güncel Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı - Son Dakika

Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı

6 saat önce

Akşehir'in Doğrugöz Mahallesi'ndeki Sulama Kooperatifi'nden yapılan hırsızlık olayında çalınanlar arasında bulunan çift açılır kapı, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında bulundu.

Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı, System.String[]

Akşehir'in Doğrugöz Mahallesi'ndeki Sulama Kooperatifi'nden yapılan hırsızlık olayında çalınanlar arasında bulunan çift açılır kapı, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında bulundu.

Akşehir Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan Sulama Kooperatifinin pompa kulübesine ait çift açılır kapı ile 1 çekvalf ve 160'lık vananın çalındığının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri soruşturma sonucunda çalınan kapının Akşehir Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurda dükkanında olduğunu tespit etti.

Hurda dükkanı sahibinden alınan bilgi doğrultusunda, malzemeyi hurdacıya satan hırsızlık olayı şüphelileri Y.G. (20), H.G. (18) ve Ö.K. (17) isimli şahıslar yakalandı.


İfadeleri alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Doğrugöz, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir'de hırsızların çaldığı kapı hurdacıda çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]