Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Hırsızlık İddiası

Akşehir'de Hırsızlık İddiası

45 dakika önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş yerleri ve evlerde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

Akşehir'de Hırsızlık İddiası, System.String[]
Konya'nın Akşehir ilçesinde iş yerleri ve evlerde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece geç saatlerde devriye gezerken Akşehir Gazi Mahallesi'nde bir kıraathanede hırsızlık yapıldığını gördü.

Hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakalayan ekipler, şüphelilerin aracında yaptığı aramada televizyon, dizüstü bilgisayar, elektronik cihazlar, musluk bataryası, bozuk para ve çikolata gibi çalıntı eşyalar ele geçirildi.


Yapılan araştırmalarda şüphelilerin okul kantini, ev ve iş yerleri gibi yerlerde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.


Gözaltına alınan Ö.F. S. (21) ve R.B. (29) ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Konya, Akşehir, Güncel
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