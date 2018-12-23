Akşehir'de Hırsızlık İddiası

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş yerleri ve evlerde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde iş yerleri ve evlerde hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kişi suçüstü yakalandı.



Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece geç saatlerde devriye gezerken Akşehir Gazi Mahallesi'nde bir kıraathanede hırsızlık yapıldığını gördü.



Hırsızlık şüphelilerini suçüstü yakalayan ekipler, şüphelilerin aracında yaptığı aramada televizyon, dizüstü bilgisayar, elektronik cihazlar, musluk bataryası, bozuk para ve çikolata gibi çalıntı eşyalar ele geçirildi.





Yapılan araştırmalarda şüphelilerin okul kantini, ev ve iş yerleri gibi yerlerde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.





Gözaltına alınan Ö.F. S. (21) ve R.B. (29) ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma

Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi