Akşehir'de hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Akşehir'de iki evin bodrumunda gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Akşehir'de iki evin bodrumundan hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine çalışma başlatan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında M.E'yi yakalayıp gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.