Akşehir'de ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilaçlama çalışması ile gübrelikler ve suluklarda oluşabilecek larvaların yerinde etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte karasinek ve sivrisinekler için yapılacak mücadelede hedeflenen verimin alınabilmesi için larva ve sisleme mücadelesinin hızlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Haşerenin, vatandaşlarımızın yaşam standardını olumsuz etkilememesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da haşereyle mücadelemiz Mayıs ayında başlamış olup Kasım ayının sonuna kadar devam edecektir." denildi.