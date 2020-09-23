Akşehir'de İŞ-KUR kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İlçe Müdürlüğü arasındaki sözleşme neticesinde, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek katılımcılar için kura çekimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda TYP kapsamında temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek katılımcılar için Akşehir Kültür Merkezi'nde noter eşliğinde yapılan kuru çekimi, pandemi nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Facebook sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Temizlik hizmetleri programı için başvuru yapan 738 kişi içerisinden 70, güvenlik programı için de 175 kişiden 30 katılımcı kura ile belirlendi.