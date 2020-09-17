Milletvekili Erdem ve Başkan Akkaya, Akşehir'de Oda Başkanlarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki esnaf odalarının başkanları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Akkaya, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Erdem ise ilçede yeniden yapılacak 9 okul TOKİ tarafından ihale sürecinin başlatılmış olduğunun müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından Oda Başkanlarının istek, talep ve görüşlerini dinleyen Erdem ve Akkaya, onlardan gelen soruları da yanıtladı.