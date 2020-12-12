Akşehir'de kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Akşehir'de kaçak içki ele geçirildi
12.12.2020 16:41
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc'lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde, 23 adet 100 cc'lik gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek aracı ve araçta bulunan M.P. ile H.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 6 adet gümrük kaçağı 100 cc'lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Kaçak içkileri B.Ö.'nün sattığı iddia edilmesi üzerine alınan arama kararı ile şahsın evinde arama yapıldı. Aramada da 17 adet 100 cc'lik gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - KONYA
Son Dakika Huzurevinde hediye dağıtan 'Noel Baba' en az 45 kişiye koronavirüs bulaştırdı Evde çıkan yangında 3 yaşındaki Miray öldü, annesi yaralandı! Yakınları gözyaşlarına boğuldu İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş