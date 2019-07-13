Akşehir'de kaçak içki operasyonu
5 saat önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 96 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Konya Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:31 Kaynak: AA
'nın Akşehir
ilçesinde düzenlenen operasyonda 96 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gölçayır
Mahallesi'nde bir markete kaçak içki ve sigara satıldığı bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma
ve Akşehir İlçe Jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Markette ve iş yeri sahibi T.A'nın evinde yapılan aramada 96 şişe kaçak içki ele geçirildi.
T.A gözaltına alındı.
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