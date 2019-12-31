Akşehir'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, sahte içki satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Akşehir'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, sahte içki satıldığı yönündeki ihbar üzerine bir adrese baskın gerçekleştirdi.

Akşehir İstasyon Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak içki satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinde yaptıkları aramada 13 adet alkol şişesi ele geçirdi.

İş yeri sahibi M.A. (30) ve H.A. (32) gözaltına alınırken kaçak içkilere el konuldu.

Zanlılar Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede bulunan tekel bayileri ve içkili mekanlarla ilgili kontrollerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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