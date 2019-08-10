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Akşehir'de kaçak kazı operasyonu

37 dakika önce

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda, içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş 60 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

Akşehir'de kaçak kazı operasyonu, System.String[]
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonunda, içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş 60 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında Ulupınar Mahallesi Karatepe Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, yerin altına doğru yaklaşık 60 metre devam eden ve içerisine aydınlatma tesisatı çekilmiş tünelde izinsiz kazı yapan R. S. (47), M. T. (47), G.Ö. (38) ve R.H'yi (40) kazı malzemeleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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