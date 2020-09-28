Akşehir'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda yapılan kaçak tütün ve sigara satışı ile ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında arama kararı alınan 4 işyerinde yapılan aramada, 30 kilo kaçak tütün, 5 bin dal sigara ve 20 bin makaron ele geçirildi.

Kaçak olduğu belirlenen tütün ve sigaralara el konulurken, işyeri sahipleri İ.B. (22), M.T. (22), B.B. (27) ve H.Ö. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.