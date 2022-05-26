Akşehir'de kaçak sigara opirasyonu - Son Dakika
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Akşehir'de kaçak sigara opirasyonu

26.05.2022 14:36
Akşehir'de kaçak sigara opirasyonu

Akşehir'de 10 bin 200 adet boş makaron, 320 adet tek dal doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Akşehir'de 10 bin 200 adet boş makaron, 320 adet tek dal doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Nasrettin Mahallesinde bir evde kaçak tütün ve sigara doldurma makinesi bulunduğu, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir adet sigara doldurma makinesi, bir adet hava kompresörü, 10 bin 200 adet boş makaron 320 adet tek dal doldurulmuş sigara, dört kilogram kaçak kıyılmış tütün ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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