Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Kar Temizlik Çalışması Başlatıldı

Akşehir'de Kar Temizlik Çalışması Başlatıldı

1 saat önce

Akşehir ilçesinde kar temizleme çalışması başlatıldı.

Akşehir'de Kar Temizlik Çalışması Başlatıldı, System.String[]
Akşehir ilçesinde kar temizleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada günlerdir bekledikleri ve bereket olarak gördükleri kar yağışının başladığını söyledi.

Vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Hizmet sınırlarımızı içinde çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Yapılan kar temizliği çalışmalarında toplam da 49 ekipman ve 151 personel görev alıyor. 24 saat görev başındayız. Bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemler alındı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Akşehir, Güncel
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