Akşehir'de Kar Temizlik Çalışması Başlatıldı
1 saat önce
Akşehir ilçesinde kar temizleme çalışması başlatıldı.
Akşehir
ilçesinde kar temizleme çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Salih Akkaya
gazetecilere yaptığı açıklamada günlerdir bekledikleri ve bereket olarak gördükleri kar yağışının başladığını söyledi.
Vatandaşların ve sürücülerin mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:
"Hizmet sınırlarımızı içinde çalışmalarımız aralıksız olarak sürüyor. Yapılan kar temizliği çalışmalarında toplam da 49 ekipman ve 151 personel görev alıyor. 24 saat görev başındayız. Bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemler alındı."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:53 Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye İçin Kritik Açıklama
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor