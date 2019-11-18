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Akşehir'de karayolları değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesindeki karayolları üzerinde yapılacak çalışmalar ve vatandaşların bu yollardaki istek ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı.

Akşehir'de karayolları değerlendirme toplantısı, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesindeki karayolları üzerinde yapılacak çalışmalar ve vatandaşların bu yollardaki istek ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yapıldı.


Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı'nda yapılan toplantıya; AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurahman Çardakoğlu, Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Müdür Yardımcısı Hasan Sarıoğlan, Etüt Proje ve Çevre Başmühendisi Durmuş Ali Kapıcı, Akşehir Karayolları 32. Şube Şefi Umut Esat Güloğlu, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit katıldı.


Milletvekili Orhan Erdem ve Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yaptığı mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlardan gelen istek ve taleplerinde masaya yatırıldığı toplantıda; Ankara Antalya Karayolu üzerindeki çalışmalar ile Afyonkarahisar Konya arasında bulunan D-300 Karayolu'ndaki istek ve taleplerde değerlendirildi. Toplantı sonrasında toplantıya katılan heyet bazı mahallelere giderek yerinde inceleme yapıp vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:13 Kaynak: İHA
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