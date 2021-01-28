Akşehir'de kardan kapanan yollar açıldı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle aksaklık yaşanan yollar belediye ekiplerince açıldı.

İlçede, yüksek kesimdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla temizledikleri yollarda tuzlama ve kumlama çalışması da yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrimizde dün akşam saatlerinde başlayan beyaz bereket, özellikle dış mahallelerimizden olan Cankurtaran ve Çimendere mevkisinde etkili oldu. Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla yol açma çalışması yaparak ara arterler de dahil olmak üzere şehrimiz genelindeki tüm yolları açmıştır. Ekiplerimiz olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.