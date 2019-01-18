Akşehir'de Karne Heyecanı

Akşehir'de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Akşehir'de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Yıldırım ilkokulunda düzenlenen karne töreni öncesi Akıl Zeka Oyunları Sınıfı'nın açılışı yapıldı.



Tırmanma duvarında bir öğrencinin zirveye çıkarak, elinde Türk bayrağını sallaması törende büyük alkış aldı.



Törende konuşan İlçe Kaymakam Mehmet Türk, "2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladık. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ya da takdir alın veya almayın, hiç önemli değil. Hepiniz başarılısınız. Notları zayıf olanların ikinci dönemde kurtaracaklarından hiç şüphem yok. Önemli olan çocuklarımızı kişilikli birer birey olarak okula kazandırmamızdır. Eğitim sadece okulla ibaret değil, eğitim beşikten mezara kadar devam eden bir süreci ifade ediyor. Onun için bizler, özgüveni yüksek bireyler görme gayretindeyiz. Gerek liseye geçiş, gerekse üniversite sınavlarında Akşehir'in başarısı ortalamaların üzerindedir. Ülke olarak 2023 vizyonumuz var. Bu vizyona çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde ulaşacağız." dedi.



İlçede 32 yıl önce öğrencilik yapan İlçe Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı da, "Değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerim. Serpil öğretmenimin 32 yıl önceki karnemde imzası var. Mezun olduğum okulda bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydum ve anılarım tazelendi." diye konuştu.



Törende konuşan Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

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