Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Kaza: 1 Yaralı

Akşehir'de Kaza: 1 Yaralı

1 saat önce

Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Akşehir'de Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adliye Kavşağı'nda park ettiği 03 HH 342 plakalı aracından inmek isteyen sürücü Mustafa Ç.'nin (29) açtığı aracın kapısına, aracın yanından geçmekte olan elektrikli bisiklet çarptı.

Elektrikli bisikletin sürücüsü Sefer U. (71) çarpanın etkisiyle savrularak, yoldan geçen İzzet Ç. (41) yönetimindeki 42 U 5860 plakalı başka bir araca çarparak yaralandı.


Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:43:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir'de Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]