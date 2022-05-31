Akşehir'de kilitli parke taşı çalışması yapılıyor

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Adsız Mahallesi'nde yapımına başlanan kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi.

Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak Adsız Mahalle'mizde 40 bin metrekarelik bir kilitli taş çalışması yapacağız. Şu anda bu çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 5 milyon liralık yatırım yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Akkaya'ya Fen İşleri Müdürü Ozan Küçük de eşlik etti.