Akşehir'de kış lastiği denetimi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Akşehir İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Afyonkarahisar Konya arasındaki D-300 Karayolu üzerinde araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili denetim yapıldı. Kış lastiği takma zorunluluğu olan ancak kış lastiği takmayan 10 araca araç başı 716 TL olmak üzere toplam 7 bin 160 TL para cezası uygulandı. - KONYA