Akşehir'de köpek dövüşü yaptıranlara 257 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de köpek dövüşü yaptıranlara 257 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Akşehir'de köpek dövüşü yaptıranlara 257 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Akşehir Doğrugöz Mahallesinde bulunan ormanlık alanda köpek dövüştürdüğü tespit edilen zanlılara 257 bin 904 lira idari para cezası uygulandı.

Akşehir'de köpek dövüşü yaptıranlara 257 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Akşehir Doğrugöz Mahallesinde bulunan ormanlık alanda köpek dövüştürdüğü tespit edilen zanlılara 257 bin 904 lira idari para cezası uygulandı.

Akşehir İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 5 Ocak 2020 tarihinde Doğrugöz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda köpek dövüştürdüğü tespit edilen 27 kişi hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Açıklamanın devamında olaya iştirak eden zanlılara, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kanunun 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "Hayvanları başka bir hayvanla dövüştürmek yasaktır" hükmü ve aynı kanunun 28'inci maddesinin (h) bendi gereğince uygulanan idari para cezası miktarının kişi başı 9 bin 552 TL, toplamda da 257 bin 904 TL olduğu ifade edildi.

Doğrugöz, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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