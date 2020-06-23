Akşehir'de koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Akşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenlik Personeli tarafından kontrollü normalleşme ile yeniden, berberler, lokantalar, kahvehaneler ve kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi.

Berberler, lokantalar, kahvehaneler ve kafeleri yerinde inceleyen heyet, denetledikleri alanlarda çalışanların maske, dezenfektan, hijyen, ateş ölçer ve mesafe aralıkları gibi konularda dikkat edip etmediğine baktı.

Ayrıca heyet, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme de yaptı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.