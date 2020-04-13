Akşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye ceza - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplam 19 bin 836 lira para cezası yazıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye, kişi başı 800 lira olmak üzere toplam 7 bin 200 lira para cezası yazıldı.

Tedbirlere uymadığı belirlenen 2 kişiye de kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Afyonkarahisar'dan 4 kişiyi Konya'ya götürdüğü tespit edilen ticari taksi sürücüsüne 6 bin 336 lira idari para cezası yazıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayan 12 kişiye toplamda 19 bin 836 lira ceza kesilmiş oldu.