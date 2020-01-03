Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek - Son Dakika

Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek

6 saat önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yaptığı uyarıyla soba ve kalorifer külleri ile inşaat atıklarını çöp konteynerlerinin içine veya başka yerlere dökenlere Kabahatler Kanununa göre ceza kesileceğini bildirdi.

Akşehir'de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek, System.String[]

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yaptığı uyarıyla soba ve kalorifer külleri ile inşaat atıklarını çöp konteynerlerinin içine veya başka yerlere dökenlere Kabahatler Kanununa göre ceza kesileceğini bildirdi.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili olarak Akşehir Kültür Merkezi'nde merkez ve dış mahalle muhtarlarının katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Akkaya, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte soba ve kalorifer küllerinin rastgele dökülmesinin çevre kirliliğine yol açtığını görmekteyiz. En önemli faktör ise çöp konteynerlerine dökülen küller kamu malı olan çöp konteynerlerine ve çöp kamyonlarına zarar vermektedir. Konteyner içine dökülen küller milli servetin de heba edilmesine neden oluyor. Bunun dışında Katı Atık döküm sahasına belediyemiz çöp kamyonlarıyla götürülen çöpler içine karışan küller yüzünden bu sahada çöplerden üretilecek elektrik enerjisinin de kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bundan sonra içinde soba veya kalorifer külü olan çöp konteynerlerinin çöpleri alınmayacaktır. Vatandaşlarımızdan bu oluşan külleri soğutup çuvalladıktan sonra çöp konteynerlerinin yanına bırakmalarını istiyoruz. Bu bırakılan küller Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından belirli bir program dahilinde haftanın belli günlerinde toplanacaktır" dedi.


Başkan Akkaya muhtarlarla yaptığı toplantıda özellikle muhtarlarında bu konuya karşı duyarlı olmalarını isteyerek mahalle sakinlerini uyarmalarını istedi. Katı Atık tesisine çöp kamyonları vasıtasıyla giden küllü çöplerin artık kabul edilmediğini hatırlatan Başkan Akkaya, bu durumun hem Akşehir hem vatandaşlar hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından kayba neden olduğuna vurgu yaptı. İçine kül karışmayan evsel atıklardan katı atık tesisinde elektrik enerjisi üretildiğini açıklayan Başkan Akkaya, içine kül karışmış çöpler nedeniyle bu tesisin bu işlemi yapamadığını bununda ekonomik olarak zarara yol açtığını söyledi.


Başkan Akkaya; şehrin her bölgesinde soba ve kalorifer küllerinin gelişi güzel dökülmesini önlemek amacıyla zabıta ekiplerince denetim başlattıklarını belirterek kül dökme konusunda vatandaşların soba ve kalorifer küllerini soğutup çuvalladıktan sonra çöp konteynerlerinin yanına bırakmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca hafriyatların da yine çöp konteynerlerine atılmayacağını bunlarında çuvallanarak aynı şekilde konteynerlerin yanına bırakılması gerektiğini hatırlattı. Aksi davranışta bulunanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uygulanacağı ve içinde kül bulunan çöp konteynerlerinin çöplerinin alınmayacağı belirtildi. - KONYA

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:31 Kaynak: İHA
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