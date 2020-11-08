Akşehir'de kumar operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de kumar operasyonu

08.11.2020 16:41
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Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibine ve şahıslara idari para cezası verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynandığı iddia edilen bir kahvehaneye yapılan baskında işyeri sahibine ve şahıslara idari para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Seyran Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etmesi üzerine baskın düzenledi. Kahvehanede 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 şahıs ile birlikte kahvehane işletmecisi Z.B. gözaltına alındı. Kumar oynayan 4 şahsa kişi başı bin 225 TL olmak üzere 4 bin 900 TL ceza yazıldı. İşyeri sahibi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca işyeri sahibine maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlalden 3 bin 150 TL, kumar oynayan 4 şahsa maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlalden kişi başı 800 TL olmak üzere 3 bin 200 TL para cezası yazıldı. - KONYA

Akşehir'de kumar operasyonu

Para Cezası, Akşehir, Konya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de kumar operasyonu - Son Dakika


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