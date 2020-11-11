Akşehir'de kumar oynayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalledeki bir kahvehanede kumar oynandığını tespit ettti.

Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, kahvehaneye düzenledikleri baskında kumar oynayan A.U., A.Ö., A.K. ve A.Ö. ile kahvehane işletmecisi A.U'yu gözaltına aldı.

Kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira ceza yazıldı. Ayrıca maske takmamak ve sosyal mesafeyi ihlalden de toplam 3 bin 200 lira para cezası kesildi.

İşyeri sahibi hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.