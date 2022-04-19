Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza - Son Dakika
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Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza

19.04.2022 14:56
Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynadığı iddia edilen 5 kişiye toplam 9 bin lira ceza kesildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kumar oynadığı iddia edilen 5 kişiye toplam 9 bin lira ceza kesildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayı münasebetiyle artan kumar ihbarları üzerine yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstasyon Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehane de yaptığı kontrolde kahvehane de bir masada kumar oynandığını tespit etti. Kahvehane de kumar oynayan M.T., İ.G., İ.T., Ç.S. ve A.İ ile işyeri sahibi Ö.E. gözaltına alındı. Masada bulunan oyun kağıdı, yazboz ve 40 TL'ye el konuldu. Kumar oynayan M.T., İ.G., İ.T., Ç.S. ve A.İ. isimli 5 kişiye kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplam 9 bin 95 TL idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerinin ardından Asayiş Büro Amirliğinden serbest bırakıldı. - KONYA

Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza

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Türk Lirası, Akşehir, Konya, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşehir'de kumara 9 bin TL ceza - Son Dakika
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