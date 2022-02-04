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Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti - Son Dakika

Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

04.02.2022 16:37
Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

Akşehir'de Masterspor basketbol takımları ve antrenörleri ilçe protokolüne ziyarette bulundu.

Akşehir'de Masterspor basketbol takımları ve antrenörleri ilçe protokolüne ziyarette bulundu.

Kulüp Antrenörü Hasan Mustafa Erel, Yardımcı Antrenör Mesut Yıldırım ve U-14 ve -16 sporcuları Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir'i makamında ziyaret etti.

Masterspor Kulüp Antrenörü Erel yaptığı açıklamada, 2021-2022 Basketbol Ligi'nde her zaman maddi manevi yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti.

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Salih Akkaya, basketbol, Hisarcık, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti - Son Dakika


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