Akşehir'de Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri - Son Dakika
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Akşehir'de Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Şehit Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir program düzenlendi.

Akşehir'de Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında Şehit Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir program düzenlendi.


Akşehir Kültür Merkezi'ndeki tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Akşehir Şehit Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tacettin Erdem yaptı. Okul Müdürü Erdem'in konuşmasının ardından, İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ayşe Nihan Sayın'ın İstiklal Marşı'nı okuyarak katılımcılardan büyük alkış aldı. "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere programa katılan protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Program uygulamalı anasını öğrencilerinin gösterisi ve Kıbrıs Gazisi Mustafa Ali Taş'ın söylediği 'Vatan İçin Gaziyiz Biz' isimli şiirin okunmasıyla devam etti. Gazi Taş'ın coşkuyla okuduğu şiir duygulu anlar yaşattı. Okul öğrencilerince hazırlanan İstiklal Marşı oratoryosu, Mehmet Akif'in hayatını konu alan video gösterimi ve İstiklal Marşı'nın kabulü tiyatrosunun ardından program okul öğrencileri ve protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.


Programa; İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:26 Kaynak: İHA
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