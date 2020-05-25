Akşehir'de mehterli kutlama - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Ramazan Bayramında evde kalanlar için mehter grubu bazı mahalle ve sokaklarında dolaştırarak mini konser verdi.



Akşehir Belediyesi Mehter Grubu, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için cadde ve sokaklarda kısa gösteriler yaparak konser verdi.



Vatandaşlarda mehter grubuna ilgi gösterip, balkon ve pencerelerinde tempo tutarak izledi. Bazı sokaklarda mahalle sakinleri mehter grubuna ve belediye ekiplerine kolonya tutup bayram şekeri de ikram etti.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Bayramda evlerinde kalma durumunda olan değerli hemşehrilerimize bir nebze olsun hoş vakit geçirtebilmek ve bayram coşkusunu yaşatabilmek adına mehter grubumuzla cadde ve sokaklarımızda mini gösteriler sunduk. Bu bayramı böyle geçirsekte aldığımız bu tedbirler sayesinde inşallah daha nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte erişerek eski coşku dolu bayramlarımızı yaşamaya devam edeceğiz" dedi - KONYA