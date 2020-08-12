Akşehir'de motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Akşehir'de motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda Akşehir ve çevre ilçelerde motosiklet hırsızlıklarının meydana gelmesi üzerine yaptıkları çalışmalar sonucunda, olaya 6 şüphelinin karıştığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin Yeni Mahalle'deki evlerinde arama yaptı. Evlere yapılan baskında, 40 uyuşturucu hap, 1 gram esrar, bir ruhsatsız av tüfeği, 4 motor numarası ve şase numarası olmayan motosiklet ele geçirildi.

Gözaltın alınan 6 şüpheliden 4'ü polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli, denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı.