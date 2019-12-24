Akşehir'de okuldan okula gönül köprüsü kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de okuldan okula gönül köprüsü kuruldu - Son Dakika

Akşehir'de okuldan okula gönül köprüsü kuruldu

6 saat önce

Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu Kitap Severler Kulübü öğrencileri düzenledikleri kampanya ile okullarında topladıkları kitapları, kardeş okul olarak seçtikleri 3 okulun öğrencilerine ulaştırdı.

Akşehir'de okuldan okula gönül köprüsü kuruldu, System.String[]

Akşehir Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu Kitap Severler Kulübü öğrencileri düzenledikleri kampanya ile okullarında topladıkları kitapları, kardeş okul olarak seçtikleri 3 okulun öğrencilerine ulaştırdı.

Kulübün "İyilik bulaşıcıdır" sloganı ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ile kampanyada toplanan kitaplar, Kulüp Danışman Öğretmeni Meryem Özkan Şan eşliğinde Çakıllar ilkokulu, Vali Kemal Katıtaş Ortaokulu ile Ilıcak ilkokuluna ulaştırıldı.

Ziyaret edilen okullarda, idareci ve öğretmenlerle kulüp faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında da bulunuldu.

Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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