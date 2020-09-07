Akşehir'de okullar güçlendiriliyor - Son Dakika

Akşehir'deki 18 okulda başlatılan güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, güçlendirme, bakım ve onarım çalışmaları yapılan bazı okullarda incelemelerde bulundu.

Okullardaki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, daha sonra Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki E-Sınav Merkezini inceledi.

Erdem, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, okullar açılmadan çalışmaların tamamlanıp öğrencilerin depreme dayanıklı ve modern okullarda eğitime devam edeceğini vurguladı.

Erdem ve Akkaya'ya AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu da eşlik etti.