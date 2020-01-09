Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika

Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.

Akşehir'de okullara 1 gün kar tatili, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullar bir gün tatil edildi.


Akşehir'de devam eden yoğun kar yağışının ulaşımda sorun oluşturabileceği değerlendirilerek okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli memurlar da bir gün idari izinli sayılacak. Kar yağışı sonrası okul bahçeleri ve yollar beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.


Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen ve KOSKİ ekipleri de ilçe genelinde iş makineleri ile kar temizliği yaparken, vatandaşlar evlerinin önünü ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. İlçe genelinde kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, kar temizliği çalışmaları kapsamında yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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