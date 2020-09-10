Akşehir'de okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı - Son Dakika

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için haftanın belirli günlerinde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ödenekle temin edilen hijyen malzemeleri, Akşehir'deki okullara dağıtılmaya başlandı.

Bakanlık tarafından gönderilen ödenekle Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce temin edilen çamaşır suyu, sıvı el sabunu, yüzey temizleyici, ULV makine ve ateş ölçer gibi temizlik ve hijyen malzemelerinin temsili dağıtımının yapıldığı program, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu ile okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Topaloğlu, ateş ölçer ve dezenfektan makinelerinin okullarda eksiksiz olarak bulundurulacağını belirterek, "Her şeyin başı sağlık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızda hijyenin sağlanması ve tedbirlerin alınması konusunda gereken ne varsa yapacağız." dedi. Barbaros Topaloğlu, temsili olarak yapılan malzeme dağıtımını takiben diğer malzemelerin cuma günü itibarıyla tamamlanacağını ve okullar tarafından pazartesi günü alınacağını söyledi.

Konuşmanın ardından, hazırlanan hijyen malzemeleri 21 okulun yöneticilerine, Kaymakam Kurnaz, Belediye Başkanı Akkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Topaloğlu tarafından teslim edildi.