Akşehir'de Onur Günü kutlandı - Son Dakika

24 Ağustos Akşehir Onur Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akkaya, Polatlı Alagöz'den Akşehir'e taşınan Batı Cephesi Karargahı'nın, 9 aydan uzun süre ilçede kaldığını hatırlatarak, "İstiklal ve istikbal mücadelemizde önemli yeri olan Akşehir'imizde Onur Günü'müzün 99. yıldönümünü büyük bir heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. Kutlu kurtuluş mücadelemizin en önemli stratejileri ve planları, Mustafa Kemal Atatürk tarafından şehrimizde yapılmıştır. 24 Ağustos 1922'de Batı Cephesi Karargahı'nı dualarla uğurlayan, 30 Ağustos Zaferi'nde de pay sahibi olan şehrimiz için bugün şeref günüdür." dedi.

Mehteran eşliğinde başlayan "Akşehir Üstünden Afyon'a Temsili Yürüyüşü", Batı Cephesi Karargahı Müzesi'nde sona erdi.

Müze ziyaret edilerek bölümler ve odalara ilişkin bilgi paylaşımının ardından, program sona erdi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı ile futbol turnuvası final karşılaşması ve kupa töreni, Akşehir protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Garnizon Komutanlığı önünden başlayan Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı, Akşehir Şehitliği'nde sona erdi. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisikletçiler, Afyonkarahisar'a doğru yola çıktı.

24 Ağustos Onur Günü Futbol Turnuvası'nın final karşılaşması ise Sanayi Spor Kompleksi sentetik sahasında oynandı.

8 kulübün U-12 takımlarının mücadele ettiği turnuvanın, tam bir dostluk maçı havasında oynanan finalinde Eskişehir İdmangücü Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başaran Ilgın Gençler Birliği, birincilik kupasına uzanan takım oldu.

Etkinlikleri arasında yer alan atlı okçuluk gösterilerinde, etkinliğe katılan 3 kulüpten kadın, erkek ve minik sporcular izleyenlere atlı okçuluk şöleni yaşattı.