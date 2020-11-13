Akşehir'de otostop çeken şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Antalya'da temin ettiği uyuşturucuyla Konya'nın Akşehir ilçesine gelen şüpheli, ilçede otostop çektiği sırada yakalandı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalvaç Caddesi'nde Yeni Antalya yolu üzerinde bir kişinin otostop çektiği yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirdi.

Polis, durumundan şüphelendiği kişinin yol kenarında otostop çekmeye devam ettiğini fark ederek kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheli R.Y'nin üzerinde yapılan üst aramasında 6 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.