Akşehir'de özel eğitim okuluna protokolden ziyaret - Son Dakika

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başsavcı Hazım Aslancı ve Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Nasrettin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 24 bin 700 proje arasından kabul edilen bin projeden biri olan 250 metrekare büyüklüğündeki marul ekimi gerçekleştirilmiş sera, engelli öğrencilerin becerilerini geliştirmek amacıyla "Engellerinden Kop Projesi" kapsamında okula kurulmuş olan el sanatları atölyesi, seramik atölyesi ve ahşap atölyeleri gezildi.

Protokol üyeleri, proje aşamaları ve atölyeler hakkında Okul Müdürü Celal Şenyiğit'ten bilgi aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle her yıl engelli öğrencilere hediye verilirken, bu yıl ise pandemi nedeniyle temsili olarak Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan Minciye Dağdelen'e hediyesi protokol tarafından takdim edildi.