Son Dakika Haberleri: Akşehir'de pedallar kitap için döndü
Son Dakika Güncel Haber

Akşehir'de pedallar kitap için döndü

59 dakika önce

Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bisikletle Hüseyin Tekiner ilkokulu öğrencileri için kitap topladı.

Akşehir'de pedallar kitap için döndü, System.String[]

Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bisikletle Hüseyin Tekiner ilkokulu öğrencileri için kitap topladı.

Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda kitap toplandı.

Bisikletle toplanan kitaplar, yine bir bisiklet konvoyu eşliğinde kardeş okula ulaştırıldı.

Bisiklet konvoyunda, 50 kişilik öğrenci grubu, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel yer aldı.

Hüseyin Tekiner ilkokulu öğrencileri, kitaplarla birlikte kalabalık bir bisiklet konvoyunun da okullarına gelmesini coşkuyla karşıladı.

Lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri için topladıkları kitapları hediye ettikten sonra ilkokul bahçesinde yarım saatlik ortak kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Cevat Bozgöz burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu etkinlik hem fiziksel hem de zihinsel yönden çocuklarımıza katkı sağlamıştır. Pedallar sağlık için çevrilirken aynı zamanda ilim de taşıdı. Etkinliği gerçekleştirme noktasında öğrencilerimize bisiklet desteği sunan Akşehir Belediyesine, etkinlikte öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Milli eğitim Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, etkinliği düzenleyen edebiyat öğretmenimiz Burcu Yıldırım'a ve katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim."

Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası kalp krizi geçiren 2 kişi öldü, 43 kişi depremden kaçarken yaralandı
'Çocukları deprem haberlerinden uzak tutun' Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Gitgide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:47:51. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşehir'de pedallar kitap için döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]