Akşehir'de piknik alanında ot yangını - Son Dakika

Akşehir Kent Ormanı bölgesinde bulunan piknik alanı içerisindeki kuru otlar henüz tespit edilemeyen bir nedenle tutuştu.

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