Akşehir'de Polis Haftası Kutlamaları

Akşehir
'de Polis Haftası
düzenlenen törenle kutlandı.
Adliye önü tören alanında bulunan Atatürk
Anıtı'na yapılan çelenk koyma törenine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aldemir ile emniyet müdürlüğünde görevli polis memurları katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Aldemir'in çelenk bırakmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.
Programın ardından emniyet yetkilileri Akşehir Garnizon şehitliğine giderek şehitler için dua etti.
D-300 kara yolundaki uygulama noktasında uygulama yapan ekiplere Umut Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli öğrenciler katıldı.
Polis kıyafeti giyen öğrenciler durdurulan araçların plakalarını telsizden anons ederek denetim yaptı, bazı sürücüler ise engelli öğrencilere hediye verdi.
Program sonunda emniyet yetkilileri engelli öğrencilere meyve suyu ve çikolata ikramında bulundu.