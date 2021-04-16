Akşehir'de ramazan dayanışmasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor - Son Dakika

Akşehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Kızılay Akşehir Şubesi, Akşehir Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (AKSEV), Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ramazan ayında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ramazan ayında güzel bir birliktelik sağlandığına dikkat çeken Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalle iftarlarında, gönül sofralarında buluşamasak da ramazan ayı boyunca Akşehir Belediyemize ait Hıdırlık Sofrasında hazırladığımız sıcak yemeklerle hemşehrilerimizin sofralarına her gün misafir oluyoruz. Bu faaliyetimizde Akşehir merkez dışındaki büyükşehir yasası nedeniyle mahalleye dönüşen 23 köy ve beldelerimizde ikamet eden 288 aileye 500 kişilik iftar yemeği yapılıyor. Beraberinde de günlük 150 kişilik Kovid-19 hastalarımıza da bir öğünlük yemek gönderiliyor. Kovid-19 hastalarına gönderdiğimiz yemekler yaklaşık 5,6 aydır kesintisiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Akkaya, "İftar programımız ise ramazan ayının birinci günüyle başlamış oldu. Akşehir'imizde ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeği noktasında belediye, Kızılay şubesinin ve AKSEV'in faaliyetleri devam ediyor. AKSEV ve Kızılay kuruluşlarımız ağırlıklı olarak Akşehir'deki merkez mahallelere yemek sağlamaktadır. Kızılay'ımız 150 aileye 750 kişilik yemeği gel al servis şeklinde hizmet verip organize ettiler sağ olsunlar. AKSEV de 350 aileye 1050 kişilik yemek hazırlıyor." diye konuştu.

Beleidyenin projesi olan "AKKART" uygulamasıyla ilgili bir açıklama yapan Akkaya şöyle devam etti:

"Ramazan ayı boyunca yemek yardımlarımızın dışında ihtiyaç sahibi ailelerimize Akşehir Belediyesi olarak geçmiş yıllarda gıda paketi ve çek veriyorduk. Bu sene projelerimizin içerisinde yer alan "AKKART" uygulamasını başlatıyoruz. Her bir ihtiyaç sahibi vatandaşımıza AKKART vereceğiz. Bu kartımıza yükleme yapılarak 1000 kişilik ihtiyaç sahibi ailemize de AKKART'la 150 TL'lik yardım yapmış olacağız. Mevsimlik tarım işçilerimize de 100 gıda paketi hazırlıyoruz. Ayrıca, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 600 aileye Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 300 TL'lik para yardımı yapılacaktır. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamızda, ihtiyaç sahibi 1000 vatandaşımıza 100 TL'lik gıda çeki dağıtmıştır. Böylelikle ilçemizde 2400 kişiye yemek, 2700 kişiyi de ramazan yardımı yapılmış oluyor."