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Akşehir'de Ramazan Eğlence Programları sürüyor

31 dakika önce

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayının daha da coşkulu geçmesi amacıyla 'Akşehir'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla yapılan Ramazan Eğlence Programları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Akşehir'de Ramazan Eğlence Programları sürüyor, System.String[]
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayının daha da coşkulu geçmesi amacıyla 'Akşehir'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla yapılan Ramazan Eğlence Programları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılması planlanan ancak Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun menfur bir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen ve dün akşam gerçekleştirilen Ramazan Eğlencesi, Yeni Mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Yeni Mahalle Şehit Taner Koç Parkı yanında iftar sonrası yapılan Ramazan eğlence programında; Karagöz Hacivat gösterisi ile Tuzsuz Deli Bekir ve Hamdi oyunu, çocuklar için yarışmaların yanı sıra, yüz boyama, palyaço ve çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla dans etkinlikleri yapıldı. Vatandaşların büyük ilgisini ve beğenisini toplayan programda katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı yapıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Yeni Mahalle, Konya, Akşehir, Güncel
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