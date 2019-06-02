Akşehir'de Ramazan eğlenceleri sona erdi
1 saat önce
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlence programlarının sonuncusu yapıldı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:20 Kaynak: İHA
'nın Akşehir
İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan eğlence programlarının sonuncusu yapıldı.
Ramazan Ayı'nın daha da coşkulu geçmesi amacıyla, 'Akşehir'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla düzenlenen eğlence programlarının sonuncusu İstasyon Mahallesi'nde yapıldı. Mahalle sakinlerinin ilgisini ve beğenisini toplayan programda Karagöz ile Hacivat gösterisi, çocuk oyunları izleyenleri kahkahaya boğdu. Çocuklar için sandalye kapma yarışması, dans ve yüz boyama etkinliklerinin ardından katılımcılara dondurma, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. - KONYA
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