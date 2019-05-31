Son Dakika Haberleri: Akşehir'de "robotik kodlama" sınıfı çalışmaları
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Akşehir'de "robotik kodlama" sınıfı çalışmaları

57 dakika önce

Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Proje ekibi, Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Akşehir'de
Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Proje ekibi, Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce planlanan projeler hakkında Başkan Akkaya'ya bilgi verilen ziyarette, Akşehir'deki okullarda yapılması planlanan "robotik kodlama" sınıfları hakkında sunum yapıldı.
Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, öğrencilerin başarılı olması için belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa bugüne kadar yerine getirdiklerini belirterek, bundan sonra da ilçe genelindeki eğitim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:44 Kaynak: AA
Salih Akkaya, Akşehir, Güncel
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