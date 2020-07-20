Akşehir'de Rüştü Bey İşhanı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşılıyor - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla Akşehir Belediyesi'nce restorasyonu yapılan tarihi Rüştü Bey İşhanı'nda çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve beraberindekiler, restorasyon çalışmaları devam eden işhanında incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Akkaya yaptığı açıklamada, hızlı bir şekilde ilerleyen inşaatın tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Akkaya, "İnşaat bittiği zaman inşallah Akşehir'imizin merkezinde, İplikçi Camisi'nin yanında, yaşlı ve gençlerimizin, nostaljik bir mekanda vakit geçirebilecekleri, çay ve kahve içebilecekleri, nezih bir alan olacaktır. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun." diye konuştu.