Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu - Son Dakika

Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu

12.12.2020 16:36
Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, çeşitli markalara ait iki bin 150 kilogram sahte deterjan ve 251 adet şampuan ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, çeşitli markalara ait iki bin 150 kilogram sahte deterjan ve 251 adet şampuan ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında G.Ö.'nün sahte deterjan ve şampuan sattığının tespit edilmesi üzerine şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 30 adet 10 kilogramlık çeşitli markalara ait sahte toz deterjan ele geçirildi. Şüphelinin deterjanları T.K.'den aldığını söylemesi üzerine şahsın işyeri ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 185 adet 10 kilogramlık sahte deterjan ve 251 adet sahte şampuan ele geçirildi. Toplam iki bin 150 kilogram sahte deterjan ve şampuanlara el konulurken şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu
Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akşehir'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu - Son Dakika


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