Akşehir'de sahte içki üretilen eve baskın düzenledi - Son Dakika

Akşehir'de sahte içki üretildiği tespit edilen bir eve düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.M'nin Meydan Mahallesi'ndeki evinde, internet üzerinden aldığı saf alkolden sahte içki yaptığı yönünde bilgi elde etmeleri üzerine belirtilen adrese baskın düzenledi.
Evde, yarımşar litrelik 16 su şişesi, muhtelif markalarda 3 şişe ve 5 litrelik bidon içerisinde farklı türlerde kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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